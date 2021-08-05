Başkan Erdoğan, muhalefeti topa tuttu: Niye uçak ve helikopter yok gibi bir yalan terörü estiriyorlar

Atv, A Haber, aPara ve aNews'in ortak canlı yayınına konuk olan Başkan Erdoğan, çarpıcı açıklamalar yaptı:

BİR termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da birinci derecede şehir merkezinde bu işin sorumlusudur.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi 1. derecede sorumludur. Muhalefet konuşuyor da muhalefetin buralarda böyle bir derdi var mı? Ben hemen anında bu hafta içinde kalktım, gerekli talimatları verdim, evin içini bir defa donatacaksınız. Bu ayni de olur nakdi de olur.

VATANDAŞ evinin donandığını görünce bile 'Evim yandı gitti ama devlet yanımda yerini aldı ve bana hiç eskiyi aratmayacak ev donattı'. 50 bin liraya kadar desteği vereceğiz dedik.

BU yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Öyleyse biz elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız. Bilim bizim kılavuzumuzdur.

(SÖZDE YARDIM KAMPANYASI) Demek ki bu kadar rahatsız oluyorlar, güçlüyüz. Onun karşısında da güçlü Türkiye diye hesap açtılar. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Güçlü Türkiye çok daha fazlasıyla karşılık buldu.

(YANAN alanlar turizme açılacak iddiası) Bay Kemal, böyle bir yetki vermedim. CHP'li belediyeler tarafından ormanda yer vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa kaçağın sorumlusu sensin.

YANGINLARDA PKK İZİ

Başkan Erdoğan, "Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik" dedi.