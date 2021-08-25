Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "lüks yat" iftirası atan CHP'li Sedef Kabaş'ın 2 milyon liralık yelkenliye sahip olduğu ortaya çıktı

"Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir." Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği yalan terörünü geçtiğimiz hafta bu sözlerle anlatmıştı. CHP'deki yalan terörünün önde giden isimlerinden biri de Sedef Kabaş. CHP'li TELE1 kanalında spikerlik yapan Kabaş, son yalanıyla kelimenin tam manasıyla baltayı taşa vurdu.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A YAT YAPILIYOR" YALANINI DOLAŞIMA SOKTU
Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatın Başkan Erdoğan'a aitmiş gibi gösteren Kabaş, "Bir ülke var; Onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon$ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip İkisi aynı ülke olamaz, değil mi?'' sözleriyle algı operasyonu başlattı. Sedef Kabaş'ın bu yalanı sosyal medyada hızla dolaşıma sokuldu.
FİRMA YABANCI BİRİ İÇİN ÜRETİLDİĞİNİ DOĞRULADI
Üretici firma, ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.