Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.08.2021 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 14:16
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "lüks yat" iftirası atan CHP'li Sedef Kabaş'ın 2 milyon liralık yelkenliye sahip olduğu ortaya çıktı

    CHP medyasının attığı son yalan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a lüks yat yapıldığı oldu. Yalanın arkasındaki isim ise "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" cümleleriyle tanınan TELE1 sipkeri Sedef Kabaş. Ancak bu yalanın en ilginç tarafı ise Kabaş'ın ikinci eli 2 milyon lira olan bir yelkenliye sahip olması.

    Yat yalanı atan CHP’li yelkenliye sahip

    "Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir." Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği yalan terörünü geçtiğimiz hafta bu sözlerle anlatmıştı. CHP'deki yalan terörünün önde giden isimlerinden biri de Sedef Kabaş. CHP'li TELE1 kanalında spikerlik yapan Kabaş, son yalanıyla kelimenin tam manasıyla baltayı taşa vurdu.

    "BAŞKAN ERDOĞAN'A YAT YAPILIYOR" YALANINI DOLAŞIMA SOKTU
    Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatın Başkan Erdoğan'a aitmiş gibi gösteren Kabaş, "Bir ülke var; Onbinlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon$ verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip Bir ülke var; Sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip İkisi aynı ülke olamaz, değil mi?'' sözleriyle algı operasyonu başlattı. Sedef Kabaş'ın bu yalanı sosyal medyada hızla dolaşıma sokuldu.

    FİRMA YABANCI BİRİ İÇİN ÜRETİLDİĞİNİ DOĞRULADI
    Üretici firma, ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.

        İddialarda paylaşılan görsel ise yatın geçtiğimiz ay, denize indirmek için gerçekleştirilen nakil işlemine ait. Ayrıca Antalya'da Alia Yachts tarafından üretilen yat sahibine teslim edilmeden 22-25 Eylül'de Monaco Yacht Show'da sergilenecek.

        YAT YALANINI ORTAYA ATAN KABAŞ'IN 2 MİLYON LİRALIK YELKENLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

        KABAŞ CHP'NİN YALAN DANIŞMANI
        CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın aylar önce ortaya çıkan bir konuşmasında adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken, ''Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk Yıldızları nefes kesti
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "lüks yat" iftirası atan CHP'li Sedef Kabaş'ın 2 milyon liralık yelkenliye sahip olduğu ortaya çıktı
            SON DAKİKA