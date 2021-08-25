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    • 25.08.2021 14:20
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    İP'li Aytun Çıray'ın RTÜK hakkındaki başvurusu reddedildi

    Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Partili Aytun Çıray, umduğunu bulamadı.

    İP’li Çıray’a red

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan Çıray'ın başvurusunu reddetti.

    İŞLEME ALINMADI
    'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma' suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray'ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İP'li Aytun Çıray'ın şikayetini işleme koymadı.

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    Haberler Güncel İP'li Aytun Çıray'ın RTÜK hakkındaki başvurusu reddedildi
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