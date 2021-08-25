İP'li Aytun Çıray'ın RTÜK hakkındaki başvurusu reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan Çıray'ın başvurusunu reddetti.

İŞLEME ALINMADI

'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma' suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray'ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İP'li Aytun Çıray'ın şikayetini işleme koymadı.