Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır ailelerinden Ankara'da HDP'ye siyah çelenk

Hiç mi bunlarda vicdan yoktur ? 'Kürt için mücadele ediyoruz' diyorlar Kürdü öldürüyorlar. Zaman zaman HDP açıklamalarında diyor ya, 'Zulüm var doğuda', doğrudur PKK zulmü var, HDP zulmü var. HDP artık bir kez daha devletimizin büyüklüğünü görsün. Devletimizin çocuklar için ne kadar hassas çalıştığını görsün. Biz bunların kapısından kalkmayacağız. Zaten bizim çocuklarımızı dağa gönderdiklerinde biz ölmüşüz. Gelsinler bizi de öldürsünler. HDP'ye destek veren insanlar, elinizi vicdanınıza koyun, neden bize sahip çıkmıyorsunuz" diye konuştu.

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