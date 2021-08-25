Çocukları PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır ailelerinden Ankara'da HDP'ye siyah çelenk

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ve çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerden Celil Bektaş ile Süleyman Aydın, bugün Ankara'ya geldi. Üzerlerine, PKK tarafından kaçırılan çocukları Yusuf Bektaş ve Özkan Aydın'ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtleri giyen Bektaş ile Aydın, HDP Genel Merkez binasının önüne, üzerinde 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı. Aileler, çelengi bıraktıktan sonra "Kahrolsun HDP, işbirlikçi PKK" sloganları attı.
'EVLADIMIZ GELENE KADAR HDP'NİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'
PKK tarafından dağa kaçırılan Yusuf Bektaş'ın babası Celil Bektaş, "Oğlum 2019 yılında HDP tarafından dağa kaçırıldı. Oğlumun montu ve kimliği gençlik kolları binasında çıktı. Aynı zamanda HDP bunu kabullendi. Benim oğlum hasta, biz dünyaya başkaldırdık. Bunlar Kürtleri temsil edemezler, Kürt biziz. Bizler hiçbir zaman Kürtlüğümüzü inkar etmedik.
Ankara'da Türküm, Diyarbakır'da Kürdüm, Trabzon'da lazım. Bunlar ellerini bizim yakamızdan çeksinler. Sağ olsun devletimiz bizim yanımızdadır. Biz bir şey kaybetmedik, kazandık. 300 tane evladımızı getirdik. HDP bunu inkar etti. Evlatlarımız zor durumdadır. Siz yalan söylüyorsunuz. Biz ABD'nin uşağı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Kürdüyüz. Evladımız gelene kadar HDP'nin peşini bırakmayacağız" dedi.