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    • 25.08.2021 05:55
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    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Prof. Dr. Cihad Demirli MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na atandı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

    AA
    MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda değişiklik

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'na Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

    Kurul üyeliklerine ise, Profesör Doktor Mehmet Karataş, Profesör Doktor Mustafa Gündüz, Profesör Doktor Bülent Dilmaç, Doçent Doktor Cem Gençoğlu, Doktor Mehmet Gündüz ve Doktor Hüseyin Yorulmaz atandı.

    PROF. DR. CİHAD DEMİRLİ KİMDİR?
    1978 Sivas doğumlu olan Demirli, İngilizce biliyor.

    Uzmanlık alanları ise, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarımı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Prof. Dr. Cihad Demirli MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na atandı
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