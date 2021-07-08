CHP'li Mansur Yavaş'a zor sayaç sorusu: Aradaki fark kimin cebinde?

Skandal olayı yorumlayan bir uzman, "Büyükşehir gelişmiş bir telefon cihazı satın almış ama ona hat bile almamış" değerlendirmesi yaptı.

MANSUR YAVAŞ SUSKUN, VATANDAŞ SORUYOR: ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kütahya'nın 209 liraya aldığı sayaca neden 170 lira fazladan ödeme yaptın" sorularına da, şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.