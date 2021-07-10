Çankaya halkından CHP'li Mansur Yavaş'a isyan: 60 yıllık parkımızı elimizden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile üniversite yetkilileri arasında düzenlenen protokol gereği, Kurtuluş Parkı, Türk Eğitim Derneği
Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ankara'nın en merkezi ve gözde konumlarından birinde bulunan parkın Kolej semtine ismini veren TED Koleji'nin yerine kurulan TED Üniversitesi tarafından yenilenerek etrafının kapatılacağı, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek için kullanılacağı ifade edildi.
Sabah'ın haberine göre Mansur Yavaş'ın TED Üniversitesi yetkilileri ile imzaladığı protokolü Twitter'dan duyurmasının ardından, sosyal medyada kıyamet koptu. Protokolle TED Üniversitesi'nin Kurtuluş Parkı'nı kampüs alanına dahil edilecek olmasını protesto eden Başkentliler, Başkan Mansur Yavaş'a da sert tepki gösterdi. "Ankara ve Cebeci Sevdadır" adlı sosyal medya grubunda tepkisini dile getiren ve Ankaralılar'a "Kurtuluş Parkı'na sahip çıkın" çağrısı yapan
Elif Ecem Çeltek, "Otobüslerin tasarımı için halkın fikrini alan belediye semtimizin önemli bir değeri için halkın fikrini almaya gerek duymadan protokol imzalamış. Bugün üniversite düzenleme ve canlandırma vaatleriyle parka girecek. İlerleyen yıllarda kim bilir Hacettepe Üniversitesi'nin Dilektepe'sine yaptığı gibi bir istila olacak" dedi.
MANSUR YAVAŞ'TAN MANSUR 'PEŞKEŞ'E
Elif Ecem Çeltek: Otobüslerin tasarımı için halkın fikrini alan belediye, semtimizin önemli bir değeri için halkın fikrini almaya gerek duymadan protokol imzalamış. Kim bilir Hacettepe Üniversitesi'nin Dilektepe'sine yaptığı gibi bir istila olacak. Parkımıza sahip çıkalım. Kurtuluş Parkı halkındır. Lütfen semtimizin önemli bir değerine sahip çıkın. 153'ü arayıp konu hakkında şikayet kaydı oluşturun.
Sencer Bek: TED Üniversitesi, Ankara'nın tarihi değerlerinden olan Kurtuluş Parkı'na el koyarak üniversite yerleşkesi yapmak istiyormuş. Tarihsel belleğe, kent belleğine darbe niteliği taşıyan bu işgali kınıyoruz ve Ankaralıları Kurtuluş'a sahip çıkmaya davet ediyoruz.