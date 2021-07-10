Çankaya halkından CHP'li Mansur Yavaş'a isyan: 60 yıllık parkımızı elimizden aldı





Gülgün Yapıcı: Çok üzüldüm. Yazık olur. O kadar insan nefes alıyor. Orada o ağaçlar kesilmemeli yazık olur. Çok güzel yeşil alan gençliğim hep oralarda geçti. İnanamıyorum. TED Koleji iyi değerli bir okul daha geniş bir alana taşınsın. Yapmazlar böyle bir şey herhalde diye düşünüyorum. Ne lazımsa yapalım arkadaşlar ben de varım.



Erol Onur: Bir Türkiye klasiği… Kamusal yerlerin sermayeye peşkeş çekilme hikayesi. Mansur Yavaş'tan Mansur Peşkeş'e dönüşüm. Mansur Yavaş Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne vermenin yolunu yapıyor. Çevresinde yapılaşma var gibi saçma sapan bir gerekçe uydurmuşlar. Aslında

TED, parkın içinde yapılaşmaya yönelik planlar yapmış. Eski bildik taktiklerle önce bakımsız ve harap bırakıp sonra özel üniversiteye devredecekler.