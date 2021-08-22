Son dakika! Bölücü terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Sözde yönetici 4 terörist öldürüldü

Öldürülen kadın terörist Sosin Birhat Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'nın en kritik isimlerinden biriydi. Örgütün Suriye kolu YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'nin en tepe isimlerinden olan ve sık sık Kandil'deki terörist elebaşlarıyla irtibat halinde olan kadın terörist ABD'li üst düzey general ve diplomatların zaman zaman Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat edip gizli toplantılara katılıyordu. PKK'nın Suriye genel sorumlusu Ferhat Abdi Şahin'in de yardımcılığını yapıyordu.

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