Son dakika! Bölücü terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Sözde yönetici 4 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Irak'ın Sincar kentinde önceki gün PKK'nın tepe isimlerinden Said Hasan ve korumasının bir araç içerisinde nokta operasyonla öldürülmesinin ardından benzer bir operasyon Suriye'de gerçekleştirildi.
Sabah'ın aktardığına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetinin batısında yer alan Til Temir kasabasında terör örgütü PKK-YPG ile sözde Suriye Demokratik Güçleri adı altında terörist faaliyetlerin yürütüldüğü binaya dün TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta operasyon düzenlendi.
AKILLI MÜHİMMATLA BİNA YERLE BİR EDİLDİ
Operasyonda YPJ'nin sözde Askeri Konsey Üyesi Sosin Birhat kod adlı kadın terörist Sosin Mouhammad ile PKK'nın Suriye'deki çatı yapılanması ve omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri Askeri Meclis üyesi sözde komutanlarından Agit Girkelege kod adlı Peyvan Remedan, Askeri Konsey üyesi Rubar Heseke kod adlı Ali El Xerze ile sözde Haseki komutanı Seyfullah Ahmad etkisiz hale getirildi.