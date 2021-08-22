Turkovac mı daha etkili Sinovac mı? 80 günlük kritik süreç başladı...

Yerli aşı Turkovac'ın uygulanmaya başlaması için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında başlayan ve 40 binden fazla gönüllüye uygulanacak olan Faz 3 araştırması sürerken, yerli aşı Turkovac'ın Sinovac aşısıyla karşılaştırmalı bir şekilde uygulanacağı ikinci bir çalışma başlatıldı. Faz 2 araştırması olan çalışmayla üçüncü doz aşılar, bu hafta İstanbul'da ilk gönüllülere uygulanmaya başladı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Sourumlu Araştırmacı Doç. Dr. Mehtap Aydın, üçüncü dozda Sinovac-Turkovac karşılaştırmalı çalışmasını anlattı. 200'den fazla hastaya ulaşıldığında çalışmanın tamamlanacağını söyleyen Aydın, "İki aşıyı karşılaştırmamızın sebebi, ikisinin de etki mekanizmaları benzer olması. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler" dedi.
BU ÇALIŞMAYLA YERLİ AŞI RAHATLIKLA UYGULANABİLECEK
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bu çalışmanın sonucunda yeterli sonuç elde edilirse üçüncü doz uygulamasında yerli aşının erken dönemde devreye girmesini bekliyoruz. Üç aylık bir süre sonra yerli aşının etkinliği belli olacak ve belki de yerli aşıyı çalışmanın sonucunda rahatlıkla yapabileceğiz" şeklinde konuştu.