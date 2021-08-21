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    • 21.08.2021 20:01
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    Mehmetçik harekat bölgelerinde terörist avlamaya devam ediyor! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Harekat bölgelerinde PKK’ya darbe!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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    Haberler Güncel Mehmetçik harekat bölgelerinde terörist avlamaya devam ediyor! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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