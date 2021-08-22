Bu fırsatlar kaçmaz! A101 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta sonu neler var?A101'de hafta sonu aktüel kataloğu efsane...

Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan A101 marketlerinde 22 Ağustos 2021 tarihinde ''Bu fırsatlar kaçmaz?'' dedirten indirimli ürünler market raflarındaki yerini aldı. Alışverişe çıkacak vatandaşlar A101'de bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. A101'de hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu Pazar günü indirimli ürünler listesi belli oldu. İşte merakla beklenen katalog...

22 AĞUSTOS PAZAR A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık 925 Ml: 19,50