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    • 22.08.2021 09:03
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    Bu fırsatlar kaçmaz! A101 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta sonu neler var?A101'de hafta sonu aktüel kataloğu efsane...

    Marketler zinciri A101'de bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle mutfak ihtiyaçlarında efsane indirimler aktüel kataloğunda sergilendi. Peki bu hafta sonu A101'de hangi indirimli ürünler var? A101 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı mı? A101'de 22 Ağustos 2021 hafta sonu aktüel kataloğu yayımlandı. İşte bu haftanın indirimde olan ürünleri...

    takvim.com.tr

    Türkiye'nin en çok alışveriş yapılan A101 marketlerinde 22 Ağustos 2021 tarihinde ''Bu fırsatlar kaçmaz?'' dedirten indirimli ürünler market raflarındaki yerini aldı. Alışverişe çıkacak vatandaşlar A101'de bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimde olduğunu öğrenmek için 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. A101'de hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu Pazar günü indirimli ürünler listesi belli oldu. İşte merakla beklenen katalog...

    22 AĞUSTOS PAZAR A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık 925 Ml: 19,50

    Doğadan Çay Gizli Bahçe 1000 G: 29,95 TL

    Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li: 12,95 TL

        Hastavuk Piliç Bonfile Tabak 1000-1225 g: 20,25

        Kavun: 2,75

        Erpiliç Piliç Göynük Köfte 250 G: 5,90
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            Haberler Güncel Bu fırsatlar kaçmaz! A101 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta sonu neler var?A101'de hafta sonu aktüel kataloğu efsane...
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