Tunceli'de ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

Geçen hafta teröristlerin, Hozat ilçesi kırsalında yerlerinin İHA ile tespit edilmemesi için ormanı ateşe verdiği ve karakola giden bir araca taciz ateşi açtıkları belirtildi.

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