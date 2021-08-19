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    Tunceli'de ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon: 1 terörist öldürüldü

    Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendiren PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Haberin detayları...

    AA
    Tunceli’de ormanı ateşe veren PKK’lı öldürüldü

    Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendirilen terörist grubun yerleri güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Ali Boğazı'nın giriş kısmı olan Tanji bölgesinde oldukları belirlenen guruba yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava destekli operasyon düzenledi.

    İHA'lar meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede teröristlerin hareket ettiğini görüntüledi. Bölgenin koordinatları harekat merkezine bildirildi.

    Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağı bölgeyi bombaladı.
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