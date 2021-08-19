Son dakika! 28 Şubat davası cezaları kesinleşti! Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı

Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.

DARBECİ ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.