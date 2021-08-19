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    • 19.08.2021 23:32
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    Son dakika! 28 Şubat davası cezaları kesinleşti! Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre 28 Şubat Davası cezaları kesinleşti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu cezası onanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan savcılık, sanık avukatlarının infaz erteleme talebini reddetti. Darbeci sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve er statüsüne düşürülmeleri için Genelkurmay Başkanlığı ve MSB'ye yazı gönderildi. Hükümlü Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından teslim oldu. Çevik Bir de Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    28 Şubat darbecileri için yakalandı

    Son dakika haberi... 28 Şubat Davası cezaları kesinleşti! Cezası onanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan 28 Şubat darbesinin en kritik isimleri Çetin Doğan ile Çevik Bir ile ilgili bir yazarın gündeme getirdiği "kendilerine bakacak durumda olmadıkları, Bir'in biberonla beslendiği" algısı da darbecilerin affedilmesine yönelik algı operasyonu tepkilere neden oldu.

    Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.

    Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.

    Cezaları onaylananlar hakkında infaz savcılığının, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

    HÜKÜM

    Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

        Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.

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        Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.

        14 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

        Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davası'nda "Darbeye teşebbüs" suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Kararın ulaşmasının ardından davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimlerin cezalarını kesinleştirdi.

            Dosya sanıkların cezalarının infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İnfaz Savcılığı da dosyayı inceledikten sonra engel bir durum olmadığını belirtti. Kısa bir süre içerisinde 14 isim hakkında yakalama kararının çıkarılacağı öğrenildi.

            RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

            Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti.

            Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

            ASKERİ CEZA KANUNU'NUN İLGİLİ MADDELERİ

            Askeri Ceza Kanununun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

            ÇETİN DOĞAN TESLİM OLDU

            Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.

            DARBECİ ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

            Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

            Bu arada Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ersöz paylaşımında şöyle dedi:

                "84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak"

                MİLAS'TA YAKALANDI

                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Diğer bir hükümlü olan Çetin Doğan ise Bodrum Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

                CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
                28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen 14 sanıktan Çetin Doğan ve Çevik Bir, Covid-19 testinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

                Yaz aylarını Bodrum'da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum'da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. 28 Şubat'ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

                COVID-19 TESTİ YAPILDI
                Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat'ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiler.

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                Haberler Güncel Son dakika! 28 Şubat davası cezaları kesinleşti! Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı
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