Son dakika! 28 Şubat davası cezaları kesinleşti! Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı

Son dakika haberi... 28 Şubat Davası cezaları kesinleşti! Cezası onanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan 28 Şubat darbesinin en kritik isimleri Çetin Doğan ile Çevik Bir ile ilgili bir yazarın gündeme getirdiği "kendilerine bakacak durumda olmadıkları, Bir'in biberonla beslendiği" algısı da darbecilerin affedilmesine yönelik algı operasyonu tepkilere neden oldu.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.
Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.