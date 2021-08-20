28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek var!

NE ZAMAN ERTELEME OLUR?

Yıldız, yasada bu durumda bile hapis cezasının infazının mahkumun hayatı için kesin bir tehlike oluşturması halinde, iyileşinceye kadar infazının ertelenmesine karar verilebileceği düzenlendiğini de belirtti. Bu durumda ağır hastalıkları olan emekli generallerin için Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezalarının infazının ertelenebileceğini ifade eden Yıldız, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılabileceğini bildirdi.





ADLİ TIP RAPORUYLA CUMHURBAŞKANI AFFI

Bir diğer seçeneğin Cumhurbaşkanlığı affı olduğunu belirten Prof. Ali Kemal Yıldız, hayat hakkı kapsamında Cumhurbaşkanı kendisine tanınan af yetkisini, herhangi bir başvuru olmadan da re'sen kullanabileceğini bildirdi.