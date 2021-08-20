28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek var!

Başörtülü olanların okullara alınmadığı ve dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların baskı altına alındığı 28 Şubat döneminin mimarlarıdnan olan generallerden hesap soruluyor.
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrasında dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 general tutuklandı.
80 YAŞIN ÜZERİNDE OLMALARI İNFAZ ERTELEMESİNE YETMEZ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, yaptığı açıklamada, emekli generallerin 80 yaşın üzerinde olmalarının, infazın ertelenmesi, infazın hastanede geçirilmesi ya da af için yeterli olmadığını belirtti.
Yıldız, 28 Şubat hükümlüsü 14 emekli generalden, cezaevi koşullarında tedavi edilemeyecek derecede hasta olanların daha önce 12 Eylül davasının hükümlüleri Tahsin Şahinkaya ve Kenan Evren'e resen uygulandığı gibi, tutuklu ve hükümlülerin kalabileceği hastanelere sevk edilmesinin sağlanabileceğini bildirdi. Prof. Dr. Yıldız bunun için cezaevi infaz savcısının kararıyla önce cezaevi revirine, ardından gerekli görüldüğünde bir hastaneye sevkiyle mümkün olabileceğini belirterek, hastanede geçirilen sürenin cezadan düşeceğinin de kanunda düzenlendiğini bildirdi.
NE ZAMAN ERTELEME OLUR?
Yıldız, yasada bu durumda bile hapis cezasının infazının mahkumun hayatı için kesin bir tehlike oluşturması halinde, iyileşinceye kadar infazının ertelenmesine karar verilebileceği düzenlendiğini de belirtti. Bu durumda ağır hastalıkları olan emekli generallerin için Adli Tıp Kurumu raporuna göre cezalarının infazının ertelenebileceğini ifade eden Yıldız, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılabileceğini bildirdi.
ADLİ TIP RAPORUYLA CUMHURBAŞKANI AFFI
Bir diğer seçeneğin Cumhurbaşkanlığı affı olduğunu belirten Prof. Ali Kemal Yıldız, hayat hakkı kapsamında Cumhurbaşkanı kendisine tanınan af yetkisini, herhangi bir başvuru olmadan da re'sen kullanabileceğini bildirdi.