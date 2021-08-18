Son dakika! 28 Şubat hesaplaşması! Darbeci Çevik Bir ile Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı

Son dakika haberi... 28 Şubat post modern darbesinin uygulayıcılarına bedel ödettiriliyor. Bu darbeyle İslam'ı yaşanlar kamusal ve bürokratik alandan silinmişti.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladı.
Mahkeme, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.