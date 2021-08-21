CHP yandaşı Cumhuriyet'in 28 Şubat paylaşımına tepki: Askeri darbeye hizmet diyen "solcular"



9 YILLIK SÜREÇ SON BULDU

İlk kez 2012'de kurulan "Darbeleri Araştırma Komisyonu" ile soruşturulan 28 Şubat, yine o tarihte 103 sanıkla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 2018'de dönemin "kudretli" komutanlarının da aralarında olduğu 21 sanığa ağır müebbet hapis cezası verildi. Ancak yasaları ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 9 Temmuz 2021'de ise 14 sanık hakkında verilen müebbet hapis cezası onandı. Son olarak 19 Ağustos 2021'de sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

28 ŞUBAT'TA NE OLDU? ŞUBAT'TA NE OLDU?

Çevik Bir fişlemenin 1 numarası oldu Verilen kararlar ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için oluşturulan Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) başında ise bugün ömür boyu hapis cezası alan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir vardı. Çevik Bir, hükümete gözdağı için Sincan'dan geçirilen tanklar için "Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık" demişti. Çevik Bir tarafından oluşturulan Batı Çalışma Grubu'nun komutanlığını Çetin Doğan yaptı. Doğan, cunta yönetiminin Harekât Başkanı oldu. BÇG belgesinde, camilerin gözetim altına alınmasını emretti.