CHP yandaşı Cumhuriyet'in 28 Şubat paylaşımına tepki: Askeri darbeye hizmet diyen "solcular"

28 Şubat darbe sürecine ilişkin 2013'te başlayan yargı süreci tamamlandı. Önceki gün cezası kesinleşen 14 sanık hakkında verilen yakalama kararı sonrasında 13 cuntacı cezaevine gönderildi.
28 ŞUBAT KAFASI DEĞİŞMİYOR
Karar sonrası ana muhalefet partisi CHP yandaşı ve yalan terörünün merkezlerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin attığı, "Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!" başlığı tepkilere neden oldu.
ASKERİ DARBEYE HİZMET DİYEN "SOLCU" CUMHURİYET
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugün kaleme aldığı yazısında, skandal manşeti şaşırmadığını belirterek, "Şaşırmıyoruz... Çünkü, 21. yüzyılda askeri darbeye hizmet diyen "solcu" Cumhuriyet'in, gazeteyi FETÖ trol bülteni haline getiren Can Dündar yönetimindeki "hizmet" anlayışını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.
13 CUNTACI HAPİSTE
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Harekât Daire Başkanı Çetin Doğan'ın yanı sıra eski komutanlar Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Vural Avar, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi tutuklanırken, dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan Erol ve Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı.