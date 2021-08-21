PCR testi nerede yaptırılır? Ücretsiz PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı? PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek. Peki; PCR testi nerede yaptırılır?
TEST ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, test zorunluluğunun 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Test zorunluluğu aşı olmayan ve daha önce hastalığı geçirmemiş vatandaşlar için geçerli olacak.
PCR TESTLERİ NEREDE YAPTIRILIR?
Sağlık Bakanı Koca da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.
TEST ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?
Genelgeye göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi, vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.