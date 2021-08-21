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    • 21.08.2021 11:58
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    PCR testi nerede yaptırılır? Ücretsiz PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı?

    Ücretsiz PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı? PCR testi nerede yaptırılır? Aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu geldi. İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderdi. Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak kişiler için PCR test zorunluluğu getirilebilecek. Peki, PCR testi nerede yaptırılır? PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı?

    takvim.com.tr
    PCR testi nerede yaptırılır? Ücretsiz PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı?

    PCR testi nerede yaptırılır? Ücretsiz PCR testi özel hastanelerde yaptırılır mı? PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek. Peki; PCR testi nerede yaptırılır?

    TEST ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, test zorunluluğunun 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Test zorunluluğu aşı olmayan ve daha önce hastalığı geçirmemiş vatandaşlar için geçerli olacak.

    PCR TESTLERİ NEREDE YAPTIRILIR?

    Sağlık Bakanı Koca da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

    "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

    TEST ZORUNLULUĞU NERELERDE GEÇERLİ?

    Genelgeye göre aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi, vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

        OTOBÜSLERDE VAR MI?

        Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değilse ya da negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

        TOPLU ETKİNLİKLERDE DE TEST GEREKEBİLİR

        Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

        Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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