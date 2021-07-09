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    • 09.07.2021 18:59
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    Millet İttifakı'ndan adaylık hesapları! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Bizim gönlümüzden Meral Akşener geçiyor

    Millet İttifakı'ndan yaşanan adaylık krizi derinleşiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş parlatılırken Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu 'Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" çıkışı yaptı. CHP'nin adaylık hesaplarının ardından flaş bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti'den adaylık çıkışı!

    CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'ndan yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi derinleşiyor.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Denizli'de basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

    Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

    "BİZİM GÖNLÜMÜZDEN MERAL AKŞENER GEÇİYOR"
    "Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur. Ama ben hep söylerim sahada çalışanın hakkını Cenabıhakk, günü gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah, temennimiz odur. Ama Türkiye'yi bu konuda kaosa düşürecek bir adımı biz İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız çıktı bütün programlarda söyledi."

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU PARLATILIYOR
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken ekipleri de sosyal medyada patlatma çalışması yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'biz de varız' çıkışları yapıyor.

        Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı.

        "ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU" ÇIKIŞI
        Konuşmasında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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