Millet İttifakı'ndan adaylık hesapları! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Bizim gönlümüzden Meral Akşener geçiyor

CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'ndan yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi derinleşiyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Denizli'de basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:
"BİZİM GÖNLÜMÜZDEN MERAL AKŞENER GEÇİYOR"
"Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey, eşyanın tabiatına aykırı bir durum yok. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz, onun gününe daha çok var. Bu konularda çok kolay anlaşılır, arada bir sürtüşme filan çıkmaz. Bütün partilerle ilgili söylüyorum. Dolayısıyla o, zamanı geldiğinde halledilebilecek bir konudur. Ama ben hep söylerim sahada çalışanın hakkını Cenabıhakk, günü gelir verir. Hepimizin gönlündekine göre olur inşallah, temennimiz odur. Ama Türkiye'yi bu konuda kaosa düşürecek bir adımı biz İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız çıktı bütün programlarda söyledi."
YAVAŞ VE İMAMOĞLU PARLATILIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken ekipleri de sosyal medyada patlatma çalışması yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'biz de varız' çıkışları yapıyor.