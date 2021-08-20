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    • 20.08.2021 22:52
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Mahkumlar ve yakınları bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve sürenin uzatılıp uzaltılmadığını sorguluyor. Cezaevi Tevfikevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaparak merakı gidermiş oldu. Peki CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce 31 Temmuz'da biteceği açıklanan Açık cezaevi izinlerinin uzatıldığı haberleri çıkınca vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

    Buna göre 31 Temmuz 2021 tarihinde bitmesi planlanan açık cezaevi izinler 2 ay süreyle tekrar uzatıldı.

    CEZAEVİ İZİN AÇIKLAMASI 2021

    Yapılan açıklamada,

    "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre açık cezaevi izinleri 30 Eylül'de sona erecek.
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