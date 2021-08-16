SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Sincar'daki tepe isimlerden Said Hasan öldürüldü

PKK'lı teröristler başta Türkiye'nin haklılığını maskelemek ve dünya kamuoyunun tepkisini çekmemek için tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar'da da PKK ismi yerine YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) adını kullanmaya başladı ve bu isim altında PKK'nın bütün faaliyet alanını genişletmeyi hedefledi.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

Dün PKK'nın silahlı terör eylemlerine başlamasının yıldönümü nedeniyle Sincar'ın Kuzeybatısındaki terörist kampında sivil köylüleri de silah zoruyla toplayan teröristler bir dizi kutlama ve etkinlik gerçekleştirdi. Sivilleri kamp alanına taşıyarak olası hava harekâtlarını engellemeye çalışan teröristler 15 Ağustos etkinliklerini gerçekleştirdiği sırada MİT terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Irak uyruklu Said Hasan'ı yakın takibe aldı.

NOKTA OPERASYON

Buradaki bin 500 silahlı teröristten sorumlu tek kişi olan azılı terörist Said Hasan'ın korumalarıyla kamp alanındaki etkinlikten ayrılıp korumalarıyla birlikte iki sivil araçla hareket ettiğine dair alınan sinyal istihbaratı ve yerel saha istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı.