SİHA'lardan terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Sincar'daki tepe isimlerden Said Hasan öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.
PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından terör örgütüne bir ağır darbe daha vuruldu.
Terör örgütünün Sincar'daki büyükbaşlarından Said Hasan öldürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar kentindeki faaliyetlerini mercek altına alan MİT yine nefes kesen ve filmlere taş çıkartacak bir operasyona imza attı. DEAŞ'ın Sincar'ı işgalini bahane ederek ABD desteğiyle Kandil'den buraya yerleşen PKK'lı teröristler kentin DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse Bölgesel Kürt yönetiminin "Kenti terk edin" çağrılarına rağmen buradaki faaliyetlerini sürdürdü.
Askeri ve siyasi ideolojik eğitim kamplarına her geçen gün yenisini eklemekle kalmayan terör örgütü buradan eleman devşirip Kandil'e ve Irak'taki kamplara eleman gönderdi. Terör örgütünün tüm bu faaliyetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca sıkı mercek altına alındı.