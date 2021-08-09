Diyarbakır'da ormanlık alanı yakan 3 şüpheli yakalandı!

Türkiye sabotaj ihtimali yüksek orman yangınlarıyla boğuşurken Diyarbakır'da flaş bir olay yaşandı.
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişinde yangın meydana geldi.
Yangın, Sur ilçesinde bulunan Kent Ormanı yolu girişindeki köprü altında akşam saatlerinde meydana geldi. Köprünün altındaki otların yandığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Silvan yolu kenarındaki yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.