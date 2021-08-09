Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.08.2021 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2021 23:13
    ABONE OL

    Diyarbakır'da ormanlık alanı yakan 3 şüpheli yakalandı!

    Son dakika haberleri... Türkiye sabotaj ihtimali yüksek orman yangınlarıyla boğuşurken Diyarbakır'da flaş bir olay yaşandı. Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

    Ormanı yakmaya çalışırken yakalandılar!

    Türkiye sabotaj ihtimali yüksek orman yangınlarıyla boğuşurken Diyarbakır'da flaş bir olay yaşandı.

    Diyarbakır'da Kent Ormanı girişinde yangın meydana geldi.

    Yangın, Sur ilçesinde bulunan Kent Ormanı yolu girişindeki köprü altında akşam saatlerinde meydana geldi. Köprünün altındaki otların yandığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Silvan yolu kenarındaki yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

        3 KİŞİ YAKALANDI
        Ormanlık alana yakın meydana gelen olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
        Yangında 2 dönümlük alan yanarken, polis kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ormanı yakmaya çalışırken yakalandılar!
        Haberler Yaşam Diyarbakır'da ormanlık alanı yakan 3 şüpheli yakalandı!
            SON DAKİKA