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    • 19.08.2021 14:05
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    SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe: 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    DHA
    PKK’ya darbe! 8 kişilik terör çetesi yok edildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 kişilik terörist grubun, Hakkari'de Cilo Dağı Alandüz bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM
    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.


    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Eren 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe: 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi
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