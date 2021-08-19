SON DAKİKA: PKK'ya ağır darbe: 8 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 kişilik terörist grubun, Hakkari'de Cilo Dağı Alandüz bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUM

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Eren 14 Operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.