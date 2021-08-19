Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda! Gizli tanık itiraf etti: Sizi okutmayız

M.G'nin Batman'da gençlere yönelik örgüt propagandası yaptığını anlatan gizli tanık, "Mervan kod adlı M.G'yi tanıyorum. PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da Batman'da örgüt mensuplarını kışkırtıyordu. Ayrıca o dönemde karakola el yapımı patlayıcı atılması için plan yapıyordu. M.G. gençlerin PKK'nın dağ kadrosuna katılması için yoğun çaba harcıyordu." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki PKK soruşturması kapsamında ifadelerine yer verilen bir başka tanık da 2012'de Karabük Üniversitesinde eğitim aldığı dönemde M.G'nin yoğun baskısına maruz kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"2012-2013'te Karabük Üniversitesinde okurken bu kişi bana devamlı PKK terör örgütüne katılmam yönünde baskı yapıyordu. Bana 'Eğer örgüte katılmazsan seni nerede olsa buluruz.' diyordu. Ayrıca o dönemde benden başka öğrencilere karşı da terör örgütüne katılmaları yönünde baskı yaptığına şahit oldum. M.G'nin İstanbul'dan geldiğini çok iyi biliyorum. Ayrıca bulunduğumuz ortamlarda terör örgütü ile irtibatlı dergileri getirir ve okumamızı isterdi, bu konuda baskı yapardı. Örgüte katılmamız yönünde yoğun propaganda yapardı. M.G. bize 'Örgüte katılmazsanız Karabük'te sizi okutmayız.' dedi. Ben bu baskılardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım, M.G'yi 2013'ün kasım ayına kadar Karabük'te gördüm."