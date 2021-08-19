Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda! Gizli tanık itiraf etti: Sizi okutmayız

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 Temmuz'da tutuklu M.G'ye verilen hapis cezasına ilişkin hazırlanan 15 sayfalık gerekçeli kararda, iddialara, sanığın katıldığı eylem ve etkinlikler ile savunmasına yer verildi.
Kararda, M.G'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının güdümündeki bir dernekte sözde sorumlu düzeyinde aktif faaliyet yürüttüğü, Adana ve Mersin'de propaganda içeren dergiler dağıttığı belirtildi.
M.G'nin örgütsel eylemlerini yürütürken "Mervan" kod adını kullandığı, 2017-2018'de PKK/KCK'nın sözde sorumlularının yardımcılığını yaptığı, terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde Batman'da patlayıcı dağıttığı ve bu nedenle hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kararda anlatıldı.
Gerekçeli kararda, M.G'nin örgüte eleman kazandırmak amacıyla üniversiteli öğrencileri hedef alan faaliyetler yürüttüğü bilgisine de yer verildi.
ÖRGÜTSEL EYLEMLERİ TANIK İFADESİNDE
Gerekçeli kararda ifadelerine yer verilen, hakkında terör örgütü PKK soruşturması da yürütülen gizli tanık "Açelya", sanık M.G'nin 2019'da örgütsel eylemleri organize etmek için Batman'a geldiğini belirtti.