İBB önünde oturma eylemi: "İşe iade edilene kadar bu eylemleri sürdüreceğiz"

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanları Derneği üyeleri, Saraçhane'deki İBB binası karşısında oturma eylemine başladı.







İBB Çalışanları Derneği Başkanı Ali Rıza İlhan, "İBB'nin bu işçileri ve sorunları görmezden gelen tavrı olduğu müddetçe, bizlerde meşru hakkımız olan arkadaşımızın işe iade talebini her gün buraya gelerek dillendireceğiz. Bu eylemlere devam edeceğiz, ta ki arkadaşımız işe iade edilene kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" dedi.







Sağlık sorunlarını nedeniyle işine son verilen Bahadır Öcalan, mesai arkadaşlarının verdiği destekten mutlu olduğunu ifade ederek, " Meslek hastalığından dolayı niteliklerime uygun iş olmadığı belirtilerek iş akdimi fesh ettiler. Bende niteliklerime uygun iş olduğuna inanıyorum. Yalnız işten çıkartmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar muhtemelen. O yüzden de ben buna karşılık bir ses çıkartmayı düşündüm" şeklinde konuştu.

