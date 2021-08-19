Afganlar, canı pahasına ABD uçağına bindi! Ancak o uçak ABD'ye değil Uganda'ya indi

PASİF DİRENİŞ!

Afganistan'ı sadece 10 gün içinde ele geçiren Taliban'a karşı yeni yeni protestolar başladı. Taliban'ın bazı binalara astığı bayraklar indirilirken karşı saldırı da yapıldı. Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu Amrullah Salih de Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde yaptığı açıklamada, Taliban'a teslim olmayacağını açıkladı. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım" açıklaması yaptı.