CHP'nin yalan makinesi Engin Altay, sonunda çark etti! Meclis'te gitmediğini söyledi yardımları anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, her fırsatta yalan ve iftira kampanyaları düzenleyerek CHP'nin yalan makinesi görevini başarılı bir şekilde yürütüyor. Altay geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketini ardından bölgeye gitmiş ve İBB ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yardımların kabul edilmediğini ileri sürmüştü.

Altay'ın bu sözlerini, CHP'li belediyeler sosyal medya hesaplarından ekiplerinin bölgede olduğuna ve destek çalışmalarının ayrım olmaksızın yürütüldüğüne yönelik paylaşımlarıyla yalanlamıştı.

CHP'li Altay, Genel Başkan Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da yalanlanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Sinop'ta yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin güçlü bir ekibi ve araçları burada. Diğer belediye başkanlarımızın da var" demişti.

GİTMEDİ DEDİĞİ YARDIMLARI ÖVÜNEREK ANLATTI

CHP'li Altay, 180 derece dönerek bu iddiasından beş gün sonra vazgeçti.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, CHP'li belediyelerin yardımlarını anlattı.

Altay, "Her şeye rağmen sonuçta şu oldu, büyük memnuniyetle söyleyeyim; İBB'nin Bozkurt'ta 149 personeli ve 92 iş makinası çalışıyor. Gene İBB'nin Ayancık'ta 78 personeli ve 50 iş makinası çalışıyor." dedi.

BAKAN SOYLU DA TEPKİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da sel bölgesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Soylu, Kılçdaroğlu'nun kulağına eğilerek Altay'dan şikayetini dile getirmişti.

CHP'deki bu sonu gelmeyen tutarsızlık, bu son örnek ile birlikte bir kez daha gözler önüne serildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALTAY'A "NAMERTSİN" DEMİŞTİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Altay'ın 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' sözlerine A Haber'de katıldığı canlı yayında tepki göstererek "Hiç şüphen olmasın, öylesin! Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak, helikopter geçiyor." demişti.