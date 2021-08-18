Komandolar, selin vurduğu Bozkurt ilçesini ellerinde küreklerle temizliyor

Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor. Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor. Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor.

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