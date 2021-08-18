Komandolar, selin vurduğu Bozkurt ilçesini ellerinde küreklerle temizliyor

Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.
Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor.