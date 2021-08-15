8 ilde 224 yerleşim yeri risk altında! Karadeniz için çarpıcı rapor

57 YERLEŞİM KOT FARKIYLA "RİSKSİZ"

Çalışma kapsamında havzadaki toplam 2 bin 306 yerleşim yeri açısından risk analizi yapıldı. Taşkınlar açısından riskli kabul edilen 224 yerleşim yerinden 54'ünde tarihi taşkın yaşandığı, 77'sinin nüfusunun 2 binin üzerinde olduğu ve beşinin içinde denize dökülen 10 kilometreden uzun bir akarsunun kıyısında olduğu notları düşülürken, toplam 573 yerleşim yerinin alüvyon toprakların içinde kaldığı kaydedildi. Alüvyon içine giren yerleşim merkezlerinden 349'unda nüfusun 100'ün altında olduğu belirtilirken, bu alanların 57'si ise konum ve kot farkı nedeni ile risksiz olarak belirlendi. Ayrıca rapor içeriğinde, 425 adet sulama alanı değerlendirildi ve bunlardan 50'sinde taşkın riski öngörüldü. Buna ek olarak 70 adet ekonomik aktivite alanının 58'inin risk altında olduğu uyarısında bulunuldu.