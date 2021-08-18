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    • 18.08.2021 10:33
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    Eylül ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı? Kritik tarih...

    Koronavirüs vaka sayılarının 20 binin üzerinde olmasının ardından Eylül ayında sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vakaların artması ve Ağustos ayının gelmesinin hemen ardından yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı gündemde yerini yavaş yavaş almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Peki, Eylül ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı? Kritik tarih yaklaşıyor.

    Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı?

    Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin civarlarında olmasıyla birlikte kısıtlamaların tekrar getirilip getirilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalar hakkında alınacak karar için Eylül ayına odaklandı. Peki, Eylül ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı? İşte kritik tarih...

    EYLÜL AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Eylül ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.

    İşte kısıtlamalar hakkında yapılan son açıklamalar;

    KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

    Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."

    CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

        BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

        2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

        15 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVULARI

        Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı.

        Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

        4'ÜNCÜ DOZ İÇİN BEYAN MI BELGE Mİ?

        Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta vize kolaylığı için iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulanan tüm vatandaşlara 4'üncü doz aşı hakkı tanımıştı.

        Ancak yurtdışına çıkacak kişilerin beyana dayalı mı yoksa bir belge göstererek mi 4'üncü doz aşılarını yaptırabilecekleri henüz netleşmedi.

            TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

            Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 85 milyon 615 bin 834'e ulaştı.

            Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 759 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 33 milyon 827 bin 667 oldu.

            Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 85 milyon 615 bin 834'e yükseldi.

            18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,42 olarak kayda geçti.

            En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

            En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

            Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.

            YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

            Toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacaktı.
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