Eylül ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı? Kritik tarih...

Koronavirüs vaka sayılarının 20 bin civarlarında olmasıyla birlikte kısıtlamaların tekrar getirilip getirilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalar hakkında alınacak karar için Eylül ayına odaklandı. Peki, Eylül ayında sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar olacak mı? İşte kritik tarih...
EYLÜL AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Eylül ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.
İşte kısıtlamalar hakkında yapılan son açıklamalar;
KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.