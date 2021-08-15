Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonda görüştü

Devlet Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla sahada yer alıyor.

Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.