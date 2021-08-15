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    • Yaşam
    • 15.08.2021 19:08
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    • 15.08.2021 20:30
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    Başkan Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonda görüştü

    Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Başkan Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın ile telefonda görüştü. Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi.

    İHA
    Başkan Erdoğan acılı baba ile görüştü

    Devlet Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla sahada yer alıyor.

    Kastamonu'nun birçok ilçesi sel felaketinden etkilendi. En çok etkilenen ilçe ise adeta sular altında kalan Bozkurt oldu. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve işyeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.

    SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ
    Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Harun Akın'dı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

    Bu esnada baba Cemal Akın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bakan Soylu, babanın bu isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı ve görüşme sağlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
    Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi. Ayrıca acılı annenin de kimsesinin olmadığını ve polis olan oğlunun yanında olmasını istediğini söylemesi üzerine Bakan Soylu, talimat verdi.

        ACILI BABANIN POLİS OĞLU İÇİN TALİMAT
        Bakan Soylu'nun talimatı üzerine acılı ailenin polis olan oğullarının 1 ay geçici görevlendirme ile Bozkurt ilçesine gelmesine karar verildi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

        Soylu paylaşımında, "Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Harun Akın'ın taziyesindeyiz. Rabbim, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah" ifaadelerine yer verdi.

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