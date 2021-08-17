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    • 17.08.2021 09:50
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    Son dakika: Karadeniz'deki sel felaketinden acı haber: Can kaybı 77'ye yükseldi

    Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız, (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

    Sel felaketinden acı haber!

    AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 77 olduğunu açıkladı.

    AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız, (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 7 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.




    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için dün akşam başlattıkları çalışmalarda sona yaklaştı.


    Bu apartmanın yanındaki Yıldız Apartmanı sakinleri de eşyalarını tahliye etti.

    İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor.

    Öte yandan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ve sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.



        6 KATLI FATİH APARTMANI YIKILIYOR
        Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

        İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.

        Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

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