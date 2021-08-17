Son dakika! MİT Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gara'da 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

AĞRI'DA BİR PKK'LI TERÖRİST AVLANDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin İlçesi Heybeliyurt Köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.