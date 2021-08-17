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    • 17.08.2021 15:20
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    Son dakika! MİT Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, 2 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

    Gelen son dakika haberine göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    AA
    2 PKK/KCK’lı terörist artık yok

    Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, Gara'da 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

    AĞRI'DA BİR PKK'LI TERÖRİST AVLANDI

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı, "Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı-Diyadin İlçesi Heybeliyurt Köyü kırsalında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yürütülen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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