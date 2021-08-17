Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Kendi alanında önemli dünya markası haline gelen fuarımızın 15'incisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2 yılda bir yapılan fuarımıza katılımı sürekli artması savunma sanayi başarımızın da etkisidir. İmzalanan anlaşmalar ve protokoller savunma sanayi alanında fuarımızın küresel yer edindiğine işaret ediyor. İDEF'21'i böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz.
1236 FİRMA VE TEMSİLCİYLE FUARIMIZI DÜZENLİYORUZ
Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilciyle fuarımızı düzenliyoruz. Aynı şekilde ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit ediyorum. Buradaki görüşmelerin, imzalanacak anlaşmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Savunma sanayiyi sıradan ticaret ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun üyesi olarak bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı dengeli arttırarak üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz.
ÇARPICI VERİLER
Pek çok milli ürünün yer alması bu konuda kastettiğimiz mesafenin ispatıdır. Son 19 yılda savunma sanayinde de bir devrim gerçekleştirdik. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak için çıktığı yolda çok iyi noktaya geldik. 2002'de 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken, bu sayı bugün 750'yi geride bıraktı. Bütçeleri 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıktı.