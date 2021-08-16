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    • 16.08.2021 17:10
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    Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor: HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum

    Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla devam ettiriyor. Acılı Baba Süleyman Aydın, "Oğlum da beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum. Gelin devletinize teslim olun" dedi. Haberin detayları...

    AA
    HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 714. gününde devam ediyor.

    Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, iki sene boyunca HDP İl Başkanlığı binası önünde beklediklerini söyledi.

    Bir cevap alamadıklarını aktaran Demir, "HDP kendi çocuklarını göndersin. Bizim çocuklarımızı neden gönderiyor? Oğlumu versinler. HDP'den istiyorum çocuğumu." dedi.

    Çok acı çektiklerini ifade eden Demir, evladına, "Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Bütün çocuklar birbirinizin ellerinden tutun ve güvenlik güçlerine teslim olun." sözleriyle seslendi.

        Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da evlatlarını istemeyi sürdüreceklerini söyledi.

        6 YILLIK HASRET

        HDP'nin evladını kendisinden ayırdığını dile getiren Aydın, "HDP 6 yıldır oğlumu benden kopardı." ifadesini kullandı.

        HDP'ye tepkisini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu HDP'de inanın hiç vicdan yok. HDP zaman zaman diyor ya 'Biz Kürtler için mücadele ediyoruz.' Kesinlikle öyle bir şey yok, yalandır. Kürt'ün evini yıkıyorlar. Kürt'e büyük bir acı yaşatıyorlar. Burada ne istiyoruz? Evlatlarımızı istiyoruz."

            Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulunan Aydın, "Oğlum da beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun. HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum. Gelin devletinize teslim olun." diye konuştu.

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