Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor: HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 714. gününde devam ediyor.
Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, iki sene boyunca HDP İl Başkanlığı binası önünde beklediklerini söyledi.
Bir cevap alamadıklarını aktaran Demir, "HDP kendi çocuklarını göndersin. Bizim çocuklarımızı neden gönderiyor? Oğlumu versinler. HDP'den istiyorum çocuğumu." dedi.
Çok acı çektiklerini ifade eden Demir, evladına, "Aziz, oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Bütün çocuklar birbirinizin ellerinden tutun ve güvenlik güçlerine teslim olun." sözleriyle seslendi.