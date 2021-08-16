Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor: HDP ve PKK sizi kandırdı oğlum

"Bu HDP'de inanın hiç vicdan yok. HDP zaman zaman diyor ya 'Biz Kürtler için mücadele ediyoruz.' Kesinlikle öyle bir şey yok, yalandır. Kürt'ün evini yıkıyorlar. Kürt'e büyük bir acı yaşatıyorlar. Burada ne istiyoruz? Evlatlarımızı istiyoruz."