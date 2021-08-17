Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2021 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 11:35
    ABONE OL

    Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen dehşet gecesini anlattı: Odaya götürüp ilişkiye girdik

    Son dakika haberi! Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan otel işletmecisi Mehmet A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Olayın yaşandığı tarihte grup içindeki herkesin alkol aldığını belirten Mehmet A. ifadesinde, lobide yalnız gördüğü genç kızı odaya götürüp ilişkiye girdiklerini iddia etti.

    Eda Nur’un ölümü sonrası şoke eden ifade!

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde camdan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesinde otel odasında bulundan Aşkın K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.




    Eda Nur'a cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf G.'nin arkadaşı otel işletmecisi Mehmet A.'nın ifadesine ulaşıldı.



    Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet A., savcılıkta verdiği ifadesinde, Eda Nur Kaplan'ı Yusuf G.'nin aracılığıyla tanıdığını anlatarak, "Eda Nur ve Yusuf gittiğimiz mekandan ayrıldı.




        Önce nereye gittiklerini sormadım, daha sonra arayınca benim otelime gittiklerini öğrendim, ben de gittim. Sabaha karşı 04:00 sıralarında resepsiyonda beklerken Eda Nur geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra odaya arkadaşlarım G. ve Aşkın K. geldi"         dedi.



        'YUSUF, EDA'NIN OTELDE OLUP OLMADIĞINI SORDU'
        Sabah'ta yer alan habere göre, suçlamaları kabul etmediğini belirten Mehmet A., şöyle devam etti: Aşkın odadan ayrıldıktan sonra Eda Nur eve gitmek istediğini söyledi ve benden telefonumu istedi.


        Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur'un otelde olup olmadığını sordu. Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikayet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim...

        Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü dehşet gecesini anlattı

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Güncel Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen dehşet gecesini anlattı: Odaya götürüp ilişkiye girdik
            SON DAKİKA