Eda Nur Kaplan'ı ölüme sürükleyen dehşet gecesini anlattı: Odaya götürüp ilişkiye girdik



Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur'un otelde olup olmadığını sordu. Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikayet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim...

Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü dehşet gecesini anlattı