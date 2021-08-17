AFAD, sel bölgelerindeki son duruma ilişkin güncel bilgiyi paylaştı. Yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür." ifadelerine yer verildi.



İŞ MAKİNELERİNİN SESİ SUSMUYOR

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışıyor.





İlçede 11 Ağustos'ta çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden olan selin getirdiği zararın ortaya çıkarılmasının ardından bölgeye çok sayıda kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi.

İş makineleri, selin yarattığı hasarın molozlarının bir an önce ortadan kaldırılması, ilçenin eski günlerine dönmesi için durmaksızın çalışıyor.