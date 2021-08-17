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    • 17.08.2021 19:54
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    Ankara Eymir Gölü'ndeki görüntülerle ilgili ODTÜ'den açıklama geldi: Tüm dünyada görülüyor normal bir olay

    Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde müsilaja benzer bir görüntü oluştu. Oluşan görüntü gölle ilgili "acaba kirlilik mi?" sorusunu akıllara getirdi. Eymir Gölü'nün içinde bulunduğu ODTÜ'den ise yaşanan bu durumla ilgili açıklama geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Bitkisel plankton atması yaz aylarında çok normal olan ve bütün dünyadaki göllerde görülen normal bir olay" denildi.

    Eymir Gölü’ndeki manzaraya ODTÜ’den açıklama

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yetkilileri, Eymir Gölü'nde oluşan ve müsilaja benzetilen manzarayla ilgili açıklamalarda bulundu.



    "BÜTÜN DÜNYADA GÖRÜLEN NORMAL BİR OLAY"
    Sabah'a konuşan ODTÜ yetkilileri; yaşanan olayı "Küresel ısınmanın neden olduğu meteorolojik olarak havadaki durgunluk ve sıcaklık ısı dalgalanmaları, suda bulunan fosfor ve azotu kullanarak büyüyen bitkisel siyano bakteri denilen bitkisel plankton atması yaz aylarında çok normal olan ve bütün dünyadaki göllerde görülen normal bir olay" olarak tanımladı.

    EYMİR GÖLÜ, ODTÜ ARAZİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR
    Eymir Gölü'nün arazisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olduğu bildirildi. I. Doğal SİT alanı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ODTÜ arazi içerisinde bulunan Eymir Gölü çevresinde yer almakta.

        Bu alanlar "Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 6 Mart 1995 tarihli ve 3895 sayılı kararıyla" tescil edildi.

        Bu kararın alınmasında I. Derece Doğal Sit Alanı için ODTÜ arazisinde 1960'lı yıllardan beri sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bir orman ekosistemi oluşması, var olan peyzaj değerleri ve ağaç örtüsü ile Ankara metropolünün içerisinde bir 10 daha elde edilmeyecek olan ve bu nedenle kaybedilmemesi gereken önemli bir yeşil alanrekreasyon alanı gereksinimini karşılaması dikkate alınırken, II. Doğal Sit Alanı için floral açıdan İç Anadolu'ya özgü bir çok tarım bitkisi ve yabani akrabaları için gen merkezi olması nedeniyle tür düzeyinde ve tür içinde yerinde koruma altına alınma olanağı vermesi, faunal açıdan ise çok sayıda omurgalı ve omurgasız hayvan türü için iyi bir sığınak ve yetişme ortamı sağlaması nedenleriyle floral ve faunal yapının korunması ve bunun yanı sıra Ankara'da oluşturulmaya çalışılan yeşil kuşak çalışmaları dikkate alındı.

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