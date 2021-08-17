Ankara Eymir Gölü'ndeki görüntülerle ilgili ODTÜ'den açıklama geldi: Tüm dünyada görülüyor normal bir olay

Bu kararın alınmasında I. Derece Doğal Sit Alanı için ODTÜ arazisinde 1960'lı yıllardan beri sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucunda bir orman ekosistemi oluşması, var olan peyzaj değerleri ve ağaç örtüsü ile Ankara metropolünün içerisinde bir 10 daha elde edilmeyecek olan ve bu nedenle kaybedilmemesi gereken önemli bir yeşil alanrekreasyon alanı gereksinimini karşılaması dikkate alınırken, II. Doğal Sit Alanı için floral açıdan İç Anadolu'ya özgü bir çok tarım bitkisi ve yabani akrabaları için gen merkezi olması nedeniyle tür düzeyinde ve tür içinde yerinde koruma altına alınma olanağı vermesi, faunal açıdan ise çok sayıda omurgalı ve omurgasız hayvan türü için iyi bir sığınak ve yetişme ortamı sağlaması nedenleriyle floral ve faunal yapının korunması ve bunun yanı sıra Ankara'da oluşturulmaya çalışılan yeşil kuşak çalışmaları dikkate alındı.

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