Ankara Eymir Gölü'ndeki görüntülerle ilgili ODTÜ'den açıklama geldi: Tüm dünyada görülüyor normal bir olay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yetkilileri, Eymir Gölü'nde oluşan ve müsilaja benzetilen manzarayla ilgili açıklamalarda bulundu.
"BÜTÜN DÜNYADA GÖRÜLEN NORMAL BİR OLAY"
Sabah'a konuşan ODTÜ yetkilileri; yaşanan olayı "Küresel ısınmanın neden olduğu meteorolojik olarak havadaki durgunluk ve sıcaklık ısı dalgalanmaları, suda bulunan fosfor ve azotu kullanarak büyüyen bitkisel siyano bakteri denilen bitkisel plankton atması yaz aylarında çok normal olan ve bütün dünyadaki göllerde görülen normal bir olay" olarak tanımladı.
EYMİR GÖLÜ, ODTÜ ARAZİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR
Eymir Gölü'nün arazisinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait olduğu bildirildi. I. Doğal SİT alanı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ODTÜ arazi içerisinde bulunan Eymir Gölü çevresinde yer almakta.