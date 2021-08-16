Sel felaketinde kaybolan Senanur Kuş'tan yürekleri yakan mesaj: Mert yardım çağır çok korkuyorum





Senanur, abisi Mert ile aralarında geçen mesajlarda "Hakkını helal et kardeş. Abi yol yok. 2 saattir aynı azalma yok. Abi hiçbir değişiklik yok. Su ne azaldı ne arttı. 3 saat oldu. Dua et. Daha çok arabalar dereler taştı. 2 dakika ile Reyhan ablam arabasını çekti." Mesajlarına karşılık olarak abisi Mert Kuş, İstanbul'dan harekete geçerek bütün kurumları tek tek arayarak Bozkurt'ta bulunan evin konumu ve evde bulunan kişi sayısı verdi.