Sel felaketinde kaybolan Senanur Kuş'tan yürekleri yakan mesaj: Mert yardım çağır çok korkuyorum

Türkiye'yi gözyaşına boğan sel felaketinin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Ezine Çayı'nın kenarına 3 yıl önce inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekiplerince 19 kişinin arama çalışmaları yürütülürken, sel sırasında apartmanda olanların yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
İstanbul'da yaşayan Şengül Kuş ablasının kızı Reyhan Özdoğan ile 2 yıl önce memleketleri Kastamonu Bozkurt İlçesi'nde tatillerini değerlendirebilecekleri bir daire almaya karar verdiler. Kuş ve Özdoğan ailesi Bozkurt'a gelerek Ezine Çayı'nın yanında bulunan 1 yıl önce yapılmış Ölçer Apartmanından 2 daire satın aldı.
Kurban Bayramı öncesi Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile birlikte tatil için memleketleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Ezine Çayı'nın yanındaki Ölçer Apartmanı'nda bulunan evlerine yerleşti.
TAHLİYE KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 11 KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRDİ
11 Ağustos günü yağmurun şiddeti artırması üzerine zabıta ekiplerinin 'araçlarınızı çekin sel geliyor' anonsu ile birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel apartmanlarının önünde bulunan araçlarını alarak sokağın üst kısmana çekti. Ezine Çayından taşmasıyla birlikte Reyhan Özdoğan ve Arzu Yücel, Ölçer Apartmanını etrafı sel suları ile dolmasından dolayı giriş yapamadı.