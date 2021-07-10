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    • 10.07.2021 17:20
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    CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Kandil'e "seçimlerde kol kolayız" mesajı verdiler

    Kandil'in desteği olmadan sandıkta hüsrana uğrayan CHP, HDP ile arasındaki çizgiyi ortadan kaldırarak giderek partinin esiri durumuna düştü. Her geçen gün aradaki sınırlar kalkarken, iki parti adeta bütünleşti. Son olarak içinde HDP’nin de bulunduğu “İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri” Gündoğdu Meydanı’nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde; HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Kandil'e selam verildi, seçim için "birlikteyiz" mesajı gönderildi...

    CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting!

    Her ne kadar ittifakı reddetseler de gizli kapılar ardında görüşen, sandıkta ortak adaylar belirleyip seçime giren CHP ve HDP'nin iş birliği bu kez İzmir'de kendini gösterdi.

    Sabah'ın haberine göre HDP'nin de bulunduğu "İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri" Gündoğdu Meydanı'nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Siyasiler, CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasını eleştirdi:



    İNAN: "İZMİR'DE TERÖRÜN PROPAGANDASINA GÖNÜLLÜ ALET OLAN CHP VAR"
    AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?"



        HIZAL: "KANDİL'E SELAM VEREREK SEÇİM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI"
        İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal: "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!"



        TASLAK: "EMEĞİN GÜCÜNÜ FETHİ SEKİN SİZLERE GÖNDERDİ"
        AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak: "İzmir'de CHP-HDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek."

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        CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting!
        Haberler Güncel CHP ve HDP’den İzmir'de ortak miting! Kandil'e "seçimlerde kol kolayız" mesajı verdiler