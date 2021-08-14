Altındağ'da küfür yüzünden çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın arkadaşı Ali: Siyaset malzemesi yapılmasın

Kavgada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Ali Yasin Ülger konuştu. Ülger, 12 yıllık arkadaşı Emirhan ile o akşam parkta buluştuklarını anlatarak, "Her zamanki gibi çimenlerin üzerine oturduk. O gün yaptıklarımızı anlattık. Emirhan'ın üniversiteyle ilgili hayalleri vardı, polis olmak istiyordu. Yaklaşık 45 dakika kadar oturduk. Hiçbir sorun yoktu. Uzaktan küfür sesleri duymaya başladık. Oturduğumuz belli olduğu için aldırış etmedik. Çevremizde aileler vardı. Kendi ailemizin duyunca rahatsız olacağı şeyleri başkasının duymasını istemeyiz. Emirhan da 'Biraz sakin olun, arkada aileler var, küfürlü konuşmayın' diye uyardı. Biz Suriyeli olduğunu bile anlamadık; çünkü o kadar güzel Türkçe küfürler edebiliyorlardı ki benden güzel Türkçe konuşabiliyorlardı. Bize, 'Sizin canınız kavga mı istiyor' diyerek başımıza dikildiler. Emirhan'ın ayağına tekme attılar. Tehditkar sözler ettiler. Biz de ayağa kalktık" dedi.

"BIÇAK DARBESİ VURDUKTAN SONRA KAÇTI"