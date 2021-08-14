Altındağ'da küfür yüzünden çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın arkadaşı Ali: Siyaset malzemesi yapılmasın

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos günü saat 21.30'da meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Almed Muhammed Abdo (16) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.
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Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve Almed Muhammed Abdo ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.
Kararda; Ahmed Muhammed Abdo'nun, kendilerini uyaran Emirhan ve Ali Yasin'e "Kavga mı istiyorsunuz, niye bağırıyorsunuz?" dediği, şüphelilerin "2 dakikaya geliyoruz, bekleyin. Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek uzaklaştıkları, bir süre sonra elinde bıçak ile gelen Yahya Al Abdo'nun saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
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