MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Afetler, Altındağ provokasyonu, CHP ve İYİ Parti...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dere yataklarına inşa edilmiş binalar bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yöre insanımıza destek sağlamak, gerekli incelemeleri yapmak maksadıyla afet bölgesine bir heyet göndermiştir." dedi.
Bahçeli, "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır." ifadelerine yer verdi.
"İSTİSMAR VE İHANET KOL KOLADIR"
"Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır" diyen Bahçeli, "Bunlar oluyorken, İP Başkanı'nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır" ifadelerini kullanarak İYİ Parti'ye çok sert tepki gösterdi.
"CHP VE İP YÖNETİMİ YALANCIDIR"
MHP Genel Başkanı, "Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte planlı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir. CHP yönetimi yalancıdır, İP yönetimi yalancıdır, diğerleri yalanla yoldaştır" dedi.
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;
Ülkemiz, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yaygın ve yoğun şekilde meydana gelen zincirleme felaketlerle uğraşmaktadır. Bir tarafımız yanarken diğer tarafımız sel ve heyelanlarla yıkılmaktadır. Olağan dışı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz ortadadır.
"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜKTÜR"
Orman yangınlarıyla kavrulan milli yürekler, bu kez de Batı Karadeniz'deki afetlerle sarsılmış, hüzünle sarılmıştır. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'da ortaya çıkan taşkın ve seller oluşan heyelanlarla birlikte önüne ne geldiyse yutmuş, ortalığı savaş alanına çevirmiştir.
Doğu Karadeniz'den sonra Batı Karadeniz'in de sel altında kalması, daha vahimi Kastamonu'da 25 vatandaşımızın, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, Bartın'da ise 1 vatandaşımızın kaybolması bizleri ve aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Üzüntümüz büyüktür.
Dere yataklarına inşa edilmiş binalar bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, yöre insanımıza destek sağlamak, gerekli incelemeleri yapmak maksadıyla afet bölgesine bir heyet göndermiştir.
Gerek orman yangınlarında, gerekse de sel ve heyelanlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki, felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır.
DEVLETİMİZ MESELELERE HAKİM VE MUKTEDİRDİR
Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur. Allah'ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır.