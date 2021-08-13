Batı Karadeniz'i sel vurdu! AFAD açıkladı: Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye'nin güneyini yangın, kuzeyini yağmur vurdu. Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı son rakamlara göre selde 17 kişi hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a ilişkin açıklama yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, "Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz." dedi. İşte sel felaketi sonrası bölgeden dakika dakika son gelişmeler.
DAKİKA DAKİKA SEL FELAKETİNDEN SON GELİŞMELER
SAAT 02.17 AFAD: BATI KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR AFAD KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek afet durumlarında, hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacağını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, ayni yardımların afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımların ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
SAAT 01.54 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.