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    • 13.08.2021 09:39
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    SON DAKİKA! Adana'da PKK/KCK operasyonu! Düğmeye basıldı

    Son dakika haberine göre Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik süren soruşturmada haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Adana’da PKK/KCK operasyonu! Düğmeye basıldı

    Adana'da PKK/KCK-YPG terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

    Bu kapsamda PKK/KCK-YPG terör örgütünün verdiği eylem talimatları doğrultusunda örgüt propagandası yaptıkları, korsan gösteri yapacakları değerlendirilen ve kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra kente döndükleri ileri sürülen zanlıların adresleri tespit edildi.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda ekipler, kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde arama yaptı.

    Gözaltına alınan 26 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Adana'da PKK/KCK operasyonu! Düğmeye basıldı
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