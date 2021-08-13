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    • 13.08.2021 07:24
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    CHP'li belediyede 'huzur hakkı' skandalı! 9 bin lira maaşa bağladılar

    İsmail Uygur’un vefatının ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin skandala imza attı. Başkan, kendini ve meclis üyelerini “huzur hakkı” adıyla 9 bin lira maaşa bağladı. Bir başka skandal da Adana'da yaşandı. Seçim sonrası 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın ardından doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha'yı belediyeden kovdurdu.

    CHP’li belediyede ’huzur hakkı’ skandalı
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    İzmir'de, sık sık skandallarla gündeme gelen CHP'li Torbalı Belediyesi'nde, şimdi de maaş skandalı patladı. İsmail Uygur'un vefatının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen oylama ile başkanlık koltuğuna oturan Mithat Tekin'in kendisi ile birlikte CHP'li meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli'yi, belediye şirketi Torbel'e yönetim kurulu üyesi yaparak huzur hakkı adı altında 8 bin 900 lira maaş bağlattığı belirlendi.

    İlçe kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden skandal, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'ın girişimleri ile ortaya çıktı. Mithat Tekin'in, belediye başkanı olarak belediye şirketini denetleme görevi bulunduğunu ve bu durumda kendi kendini denetlemiş olduğunu söyleyen Çağlar, "Bu durumun Türkiye'de bir benzeri yok. Meclis üyelerinin de hiçbir şey yapmadan bankamatik meclis üyesi gibi maaş almaları etik de değil, doğru da değil.

    Seçim bölgelerinde bu kadar insanın sorunlarına eğilmezken, hiçbir projeyi hayata geçirmezken böyle bir maaş almaları vicdanlara sığmaz. Biz de bunları görmezden gelemeyiz. Biz bu konuyu yaklaşık 1,5 ay önce mecliste gündeme getirdik.

        Başkana, doğru olup olmadığını sorduk. Başkan da doğru olduğunu söyledi. Biz de bu meclis üyelerinin istifa etmeleri gerektiğini ve etik olmadığını söyledik. Zamanında işçileri bankamatikçi diye çıkarıp, şimdi meclis üyelerini bankamatikçi meclis üyelerine döndürmeleri de kabul edilemez" dedi.

        CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR MHP'Lİ DİYE İŞTEN KOVDULAR
        Öte yandan seçim sonrası 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın işine son verdi. Sabah'ın haberine göre, Zeydan Karalar'ın bu seferki hedefi ise İspaha'nın doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha oldu.

        12 yıl belediyede çalıştığını belirten Tuğce İspaha, "Başkan olunca ilk işi 3 bin kişinin ekmeğiyle oynamak oldu. Beni ve eşimi ülkücüyüz diyerek işimizden etti. Belediyede çalışan arkadaşlarım korku içinde 'sıra bize gelecek' diye endişe içinde çalışıyor" dedi. Önce oğlu daha sonra gelini işten kovulan Türkgün Gazetesi'nin Çukurova Bölge Temsilcisi İbrahim İspaha ise, "Çıkardıklarının yerine şimdi HDP'lileri işe alıyor. Sayın Valimizden ve emniyet güçlerimizden, Zeydan Karalar döneminde işe alınanların güvenlik soruşturmalarının yapılmasını talep ediyorum" dedi.


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