CHP'li belediyede 'huzur hakkı' skandalı! 9 bin lira maaşa bağladılar

İlçe kamuoyunu uzun bir süredir meşgul eden skandal, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'ın girişimleri ile ortaya çıktı. Mithat Tekin'in, belediye başkanı olarak belediye şirketini denetleme görevi bulunduğunu ve bu durumda kendi kendini denetlemiş olduğunu söyleyen Çağlar, "Bu durumun Türkiye'de bir benzeri yok. Meclis üyelerinin de hiçbir şey yapmadan bankamatik meclis üyesi gibi maaş almaları etik de değil, doğru da değil.