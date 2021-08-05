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    • 05.08.2021 11:58
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    YKS üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. YKS tercihleri 5 Ağustos tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Başkan Erdoğan, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle tercih sürelerinin 20 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Öğrenciler tercih maratonuna başlarken bir yandan da tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak edip araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirmeye sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar ve ÖSYM duyuruları!

    takvim.com.tr
    ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren başlayan tercihler hakkında 20 Ağustos'a kadar uzatılma kararı alındı. Öğrenciler tercih maratonu sürecinde sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak edip araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirmeye sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar ve ÖSYM duyuruları!

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

    Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

    YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.

        YKS TERCİH KILAVUZU 2021

        ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

        2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.
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        Haberler Güncel YKS üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?