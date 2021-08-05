YKS üniversite tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM ile YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren başlayan tercihler hakkında 20 Ağustos'a kadar uzatılma kararı alındı. Öğrenciler tercih maratonu sürecinde sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak edip araştırıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirmeye sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar ve ÖSYM duyuruları!
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.
Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."
YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Tercih işlemlerinin süresi uzatıldığı için ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı.