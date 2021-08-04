YKS 2021 tercih kılavuzu, taban puanları ve başarı sıralamaları! YKS 2-4 yıllık üniversite taban puanları! YKS tercih robotu...

YKS'ye katılım sağlayan ve sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci tercihlerin yapılacağı döneme odaklandı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Milyonlarca kişi yarından itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı İşte YKS 2021 tercih kılavuzu, taban puanları ve başarı sıralamaları! YKS 2-4 yıllık üniversite taban puanları!