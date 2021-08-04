YKS 2021 tercih kılavuzu, taban puanları ve başarı sıralamaları! YKS 2-4 yıllık üniversite taban puanları! YKS tercih robotu...
YKS 2021 tercih kılavuzu, taban puanları ve başarı sıralamaları, milyonlarca öğrencinin arama motorları üzerinden en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. YKS tercihleri yarından itibaren alınmaya başlandı. Tercih süreleri ise yangın ve sel felaketleri nedeniyle uzatıldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Üniversite kazanmak isteyen milyonlarca aday taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması
YKS'ye katılım sağlayan ve sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci tercihlerin yapılacağı döneme odaklandı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Milyonlarca kişi yarından itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı İşte YKS 2021 tercih kılavuzu, taban puanları ve başarı sıralamaları! YKS 2-4 yıllık üniversite taban puanları!
YKS TERCİHLERİ UZATILDI
Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).