Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Karateci Dilara Bozan maçı ne zaman?

Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, nereli? Karateci Dilara Bozan'ın maçı merakla bekleniyor. Milli sporcumuz Dilara Bozan bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti. Genç sporcu bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyor. İşte Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusunun yanıtı!
DİLARA BOZAN KİMDİR?
1997 yılında dünyaya gelen Dilara Bozan profesyonel karate sporcusudur. Iğdır doğumlu olan Bozan, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmektedir.
DİLARA BOZAN MAÇI NE ZAMAN?
Olimpiyata ilk kez dahil edilen karatede ilk müsabakalar başladı. Kata branşında Dilara Bozan, B Grubu'nda ilk 3'te yer alarak adını bir üst tura yazdırdı. Bir üst turda Japonya'dan Kiyou Shimuzu ve İtalyan Viviana Bottaro'nun arkasında kalan Dilara, finale çıkma hakkını kaybetti.
Dilara Bozan, TSİ 13.30'da bronz madalya maçında Hong Kong'tan Mo Lau'yla karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan sporcu, olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak.