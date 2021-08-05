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    • 05.08.2021 08:21
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    YKS puan türüne göre tercih yöntemleri | yokatlas.yok.gov.tr: YÖK atlas tercih robotu | Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2021!

    YÖK ATLAS tercih sihirbazı nedir? Sorusu tercih günlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi bugünden itibaren başlamış oldu. Adayların tercih süreci 20 Ağustos'ta sona erecek. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu bu sene de öğrencilerin işini kolaylaştıracak. Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!

    takvim.com.tr
    YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır 2021?

    YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Öğrenciler bugünden itibaren tercihlerini yapmaya başladı. YÖK tarafından öğrencilerin tercih zamanında işlerini kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu uygulaması bu dönemde en merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2021 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!

    YÖK ATLAS ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

    YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    YÖK ATLAS ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ATLAS LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

    Lisans tercihleri için son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlayan YÖK Atlas öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.

        Önlisans tercihleri için son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı tanıyor.

        Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detay YÖK Atlas tercih robotunda yer alıyor.

        Önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir "tık" ile öğrencilere sunuluyor.
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        Haberler Güncel YKS puan türüne göre tercih yöntemleri | yokatlas.yok.gov.tr: YÖK atlas tercih robotu | Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2021!