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    • 05.08.2021 08:44
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    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları 2021!

    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversitelerin taban tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. Öğrenciler puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Aynı zamanda adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilme imkanına sahip olacaktır. İşte üniversite taban-tavan puanları ve 2 yıllık / 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler…

    takvim.com.tr
    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir?

    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. Bugünden itibaren başlayan tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda öğrenciler 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilme imkanına sahip olacaktır. İşte detaylar!

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihleri 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listesini hazırlarken kılavuzda yer alan taban puanları kısmından yararlanabilirler.Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internetadresinden yapılacaktır. Bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

    200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR? KILAVUZ YAYIMLANDI!

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

    TERCİH YAPACAĞINIZ ÜNİVERSİTELERİN TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

        ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

        Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

        Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

        Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Güncel 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları 2021!