200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? 2 yıllık/ 4 yıllık üniversite taban- tavan puanları 2021!

200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 puanla hangi üniversiteye gidilir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılmaya başlanacak. Bugünden itibaren başlayan tercih dönemi için öğrenciler; üniversitelerin taban-tavan puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Aynı zamanda öğrenciler 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilme imkanına sahip olacaktır. İşte detaylar!
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercihleri 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listesini hazırlarken kılavuzda yer alan taban puanları kısmından yararlanabilirler.Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internetadresinden yapılacaktır. Bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350, 400 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDİLİR? KILAVUZ YAYIMLANDI!
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
TERCİH YAPACAĞINIZ ÜNİVERSİTELERİN TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!