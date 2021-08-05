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    • 05.08.2021 09:15
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    YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ve belli oldu!

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler üniversitelerin açılacağı tarihe odaklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim sistemiyle devam eden üniversiteler, yeni dönemde yüz yüze eğitim için gerekli çalışmalara başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. YKS tercihleri için kollarını sıvayan öğrenciler, üniversiteye yüz yüze eğitimle başlamanın hayalini kuruyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021- 2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ve belli oldu!

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 5-20 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılmaya başlandı. Adaylar yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Öte yandan, öğrenciler üniversiteye yüz yüze eğitimle başlamanın hayalini kuruyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021- 2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.



        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

        Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



        YKS TERCİH GÜNLERİ BAŞLADI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS tercihleri ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.
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