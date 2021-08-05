YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Ve belli oldu!

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler 5-20 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri yapılmaya başlandı. Adaylar yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağını merak edip araştırıyor. Öte yandan, öğrenciler üniversiteye yüz yüze eğitimle başlamanın hayalini kuruyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2021- 2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler!
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.